Malfitano: “Gattuso-De Laurentiis, la ferita è insanabile. L’allenatore ha una pretendente interessante”

Il giornalista Mimmo Malfitano fa il punto sul futuro di Gennaro Gattuso sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, edizione digitale. Di seguito quanto evidenziato:

“Il centro di Castel Volturno ha le apparenze di un bunker. Le normative sul Covid lo rendono ancora più impenetrabile. La condizione migliore, probabilmente, perché Rino Gattuso possa lavorare in serenità, lontano dal chiacchiericcio e dalle polemiche degli ultimi mesi. Sono momenti particolari, questi. Si parla di futuro e il suo nome non compare nei progetti futuri del club. Una scelta quella della dirigenza che, probabilmente, prescinderà dal risultato finale, dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League. Pare che non ci siano più margini per poterla ricomporre la situazione. Tra Aurelio De Laurentiis è l’allenatore si è rotto più di qualcosa, le polemiche scatenate da Gattuso, con ripetuti attacchi alla società, non sono piaciuti alla dirigenza. E non potrà essere l’esito di questo campionato a rimettere in discussione il rinnovo del contratto”.

“Oggi, il Napoli è nuovamente una realtà, temuta da tutta la Serie A. Il quarto posto è lì, a portata di mano, basterà battere la Juve nel recupero del 7 aprile per mettersi alle spalle le altre pretendenti. Poi, bisognerà mantenere il passo, evitare passaggi a vuoto per preparare lo sprint finale. Dopo non ci sarà nemmeno il tempo per discutere, la bozza del contratto per il rinnovo di Gattuso è diventata carta straccia, a gennaio era parso che la firma potesse essere imminente. Poi, gli infortuni, i casi di Covid e le prime sconfitte che hanno provocato serie lesioni nel rapporto tra il tecnico e la società. Nell’eremo di Castel Volturno, Gattuso lavora, voglioso com’è di lasciare qualcosa d’importante all’ambiente napoletano, cioè, quella partecipazione alla prossima Champions così come aveva promesso quel pomeriggio di fine agosto nel ritiro di Castel di Sangro. Per il futuro, il tecnico sta valutando alcune offerte che gli sono giunte dall’estero anche se l’idea di poter allenare la Fiorentina lo intriga parecchio. Ma questa è un’altra storia”.