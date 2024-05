Napoli, l’allenatore blocca tutto: “Voglio restare”, era nelle idee di De Laurentiis

Era tra le possibili alternative per il post Calzona, ma il tecnico si defila dalla corso alla panchina del Napoli: “Voglio restare”.

Manca una sola partita alla fine della stagione e poi il Napoli potrà finalmente dire addio ad un’annata davvero complicata. Dopo l’addio di Luciano Spalletti e di Cristiano Giuntoli nessuno si aspettava di vedere gli azzurri così in difficoltà.

Per la prima volta dopo quattordici anni, invece, il Napoli sarà fuori da tutte le competizioni europee. Dopo il pareggio di ieri contro la Fiorentina, infatti, gli azzurri hanno pochissime possibilità di raggiungere anche la Conference League. Per farlo, gli uomini di Calzona dovrebbero battere il Lecce nell’ultima di Serie A e sperare che la Fiorentina perda sia contro il Cagliari che contro l’Atalanta.

Insomma, in estate ci sarà bisogno di una rivoluzione e Aurelio De Laurentiis ha già promesso che verrà costruita una squadra fortissima e all’altezza delle aspettative. Prima, però, c’è da decidere chi sarà il prossimo tecnico del Napoli.

Nelle ultime settimane pare che il nome più vicino a sedere sulla panchina degli azzurri sia quello di Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis, però, sta valutando ogni opzione e tra queste c’è anche Roberto De Zerbi.

L’ex tecnico del Sassuolo, ora al Brighton, ha stupito nella sua avventura inglese e ora sembrava pronto a tornare in Italia per guidare un big.

De Zerbi, però, ha allontanato ogni possibile voce di mercato, ribadendo ai microfoni di The Athletic che vuole restare in Inghilterra e soprattutto al Brighton.

“Se mi chiedete se c’è qualche club che può farmi cambiare idea rispondo che non ce n’è uno. Vorrei restare al Brighton per raggiungere l’obiettivo massimo possibile in ogni stagione. Ma prima dobbiamo analizzare la situazione con Tony Bloom (proprietario del club), Paul Barber (amministratore delegato) e David Weir (direttore tecnico)”.