“Occhio De Laurentiis”: Varriale avverte il patron sui torti arbitrali, il post fa discutere – FOTO

Enrico Varriale avverte il presidente De Laurentiis: occhio ai comportamenti controproducenti che penalizzano il Napoli.

Il giornalista Enrico Varriale ha rilasciato un tweet sulla piattaforma “X” in cui ha voluto sottolineare il comportamento arbitrale, totalmente da rivedere, e quello del presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli è noto per i suoi duri appelli nei confronti dei vertici del calcio italiano ed arbitrale, pertanto Varriale ha voluto metterlo in allerta.

In merito a ciò, Varriale ha commentato prima la prestazione dell’arbitro Marchetti definendola “imbarazzante”. Effettivamente non è stata una gara facile per il direttore di gara, assegnato al match in cui si sono viste protagoniste Fiorentina e Napoli. La punizione perfettamente trasformata da Cristiano Biraghi, valevole per il momentaneo 1-1, è viziata, precedentemente al tocco di mano di Lobotka, da un fallo subìto da Kvaratskhelia e mai fischiato.

A macchiare ancor di più la prestazione di Marchetti è stata l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della Fiorentina. Nello specifico è stato punito ancora una volta Lobotka per aver sgambettato da dietro Belotti all’interno dell’area di rigore. L’intervento del VAR è stato decisivo ed ha evidenziato il fatto che il 68 del Napoli ha spostato il pallone da dietro con il Gallo che si è sentito toccare lievemente soltanto dopo che il pallone era stato allontanato.

Varriale predica attenzione a De Laurentiis: “Più fatti e meno parole”

L’ex vice-direttore di Rai Sport ha analizzato principalmente la situazione in cui verte il Napoli ed è arrivato alla conclusione che tutti i giocatori sono cedibili: “Finisce pari Fiorentina-Napoli partita quasi inutile di fine stagione ma che fornisce 2 indicazioni importanti. Saranno tutti cedibili nel Napoli ma per ricostruire non si può prescindere da Kvara, fenomeno vero, nonostante la poca assistenza e il trattamento che subisce”.

Varriale ha poi predicato più attenzione a De Laurentiis: il presidente del Napoli è stato invitato, infatti, a riflettere dopo il trattamento ricevuto dalla propria squadra in questo penultimo turno di campionato. Secondo la sua visione, infatti, l’atteggiamento ed i numerosi appelli di De Laurentiis contro i vertici dell’arbitraggio italiano sarebbero stati controproducente ed avrebbero condotto i direttori di gara ad essere più severi con la squadra partenopea.

Di seguito il messaggio ufficiale, rilasciato su “X”: