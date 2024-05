Allegri a sorpresa, c’è la suggestione Napoli: “Può arrivare in un caso”

Spunta la suggestione Massimiliano Allegri: l’ex allenatore della Juventus potrebbe arrivare in un solo caso.

Massimiliano Allegri e la Juventus si sono definitivamente detti addio: dopo 8 anni da allenatore della Vecchia Signora, divisi in due edizioni, dal 2014 al 2019 e dal 2021 al 2024, è stato sollevato dalla carica di allenatore della prima squadra maschile bianconera. L’ex Milan, a seguito del comportamento assunto durante la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta, è stato allontanato dalla dirigenza della Juventus.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la questione tra Juventus e Massimiliano Allegri si risolverà in Tribunale. La società piemontese, infatti, avrebbe optato per un licenziamento per giusta causa, evitando così l’esonero e il pagamento dell’ultimo anno di contratto ad Allegri.

La sua stagione è iniziata alla grande per poi accumulare una serie di risultati negativi che hanno fatto scivolare la squadra dalla lotta al titolo al quarto posto. La vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League non sono state sufficienti a convincere la dirigenza nel puntare su di lui anche per la prossima stagione, complice probabilmente il rapporto burrascoso con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Spunta così l’ipotesi Napoli per Allegri che potrebbe stuzzicare l’interesse del presidente Aurelio De Laurentiis. Una suggestione più che una realtà ma che potrebbe rivelarsi tale ad una sola condizione.

Spunta l’ipotesi Allegri tra anno sabbatico, Arabia e un top club

Il curriculum di Allegri parla da solo: 6 scudetti tra Juventus e Milan, 5 Coppe Italia con la Vecchia Signora e 3 Supercoppe Italiane tra bianconeri e rossoneri. Tutto ciò certifica l’interesse di una big d’Europa alla ricerca di un allenatore e di un trofeo per la prossima stagione, dopo un anno difficile.

A monitorare la situazione ci sarebbe, infatti, il Bayern Monaco che starebbe valutando più allenatori. Il valore della squadra è davvero elevato e potrebbe essere sufficiente per convincere Allegri anche ad esaudire il sogno Champions League.

Il Napoli sarebbe disposto a prenderlo soltanto qualora sfumasse il primo vero e proprio obiettivo: Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter potrebbe essere la chiave per la ricostruzione azzurra ma nel caso in cui non si concretizzasse la trattativa, Allegri potrebbe prendere sempre più quota.

Il mister livornese potrebbe anche prendersi un anno sabbatico per recuperare le energie fisiche e mentali a seguito di un triennio complesso alla guida della Vecchia Signora. Sullo sfondo rimane la tentazione di provare un’esperienza ricca in Arabia Saudita.