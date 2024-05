Conte Napoli, richieste economiche alte e non solo: spunta un altro ostacolo

Panchina Napoli, frenata per Antonio Conte: spunta un altro ostacolo oltre alle richieste economiche troppo alte.

Antonio Conte è il principale candidato per la panchina partenopea: i tifosi azzurri sognano il suo approdo sotto l’ombra del Vesuvio per risollevare l’intero ambiente. L’ex allenatore di Inter e Juventus cerca sistemazione e il ritorno in Serie A sembrerebbe il suo desiderio più grande. Anche il Milan cerca allenatore e l’ipotesi Conte, almeno finora, non sembrerebbe esser stata presa in considerazione.

Conte ha una forte personalità che potrebbe essere la chiave vincente per un club come il Napoli, il cui obbiettivo sarebbe quello di tornare competitivo su ogni fronte. La deludente stagione che sta vivendo il popolo partenopeo ha sgretolato completamente l’entusiasmo dell’ultimo scudetto targato Spalletti e soltanto un profilo di un certo livello potrebbe far battere di nuovo il cuore azzurro.

La Conference League, ad una giornata dalla fine, sembrerebbe essere un vero e proprio miraggio che potrà essere raggiunto soltanto se la Fiorentina perdesse le ultime due gare a disposizione contro Cagliari ed Atalanta, entrambe in trasferta. La qualificazione alla competizione europea potrebbe dare ancora più blasone al club, in ottica mercato in entrata.

Spunta un nuovo ostacolo, si complica la pista Conte

Le cessioni di Zielinski ed Osimhen avranno delle conseguenze: secondo quanto riportato da “Il Mattino”, infatti, De Laurentiis e l’ad Chiavelli starebbero valutando attentamente Conte per comprenderne le reali esigenze. Nel momento in cui l’ex allenatore dell’Italia approderebbe all’ombra del Vesuvio dovrà essere necessariamente accontentato evitando così rotture brutali che lo hanno visto protagonista nelle sue ultime esperienze e soprattutto il ripetersi di una stagione come quella vissuta quest’anno.

Sullo sfondo rimangono in rilievo i nomi di Stefano Pioli, allenatore del Milan con cui dovrà accordarsi sulla buonuscita che garantirebbe la chiusura del rapporto tra l’allenatore emiliano e la società rossonera, Vincenzo Italiano che ha già preso la decisione di lasciare la Fiorentina e che è concentrato sul finale di stagione per portare una coppa nel capoluogo toscano in cui manca da troppo tempo e Gian Piero Gasperini alle prese con il rinnovo e soprattutto focalizzato sulla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Nelle ultime ore più defilato c’è anche il nome di Massimiliano Allegri, appena divisosi dalla Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia. L’ex allenatore del Milan potrebbe essere preso in considerazione qualora sfumasse realmente la pista che conduce ad Antonio Conte.