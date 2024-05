Di Lorenzo sbotta contro il quotidiano: “Che vergogna, squallidi!”

Giovanni Di Lorenzo, assente nel match di ieri sera contro la Fiorentina ha sbottato contro il quotidiano per alcune illazioni.

Ieri sera il Napoli è sceso in campo contro la Fiorentina per giocarsi le ultime chances di partecipare alla prossima Conference League. Gli azzurri avevano bisogno della vittoria che, però, non è arrivata. Ora la strada verso la Conference si complica ulteriormente. Gli azzurri, infatti, ora devono sperare che la Fiorentina non conquisti nemmeno un punto nelle ultime sfide contro Cagliari e Atalanta. I ragazzi di Calzona, inoltre, dovranno vincere l’ultima di campionato contro il Lecce.

Il Napoli ha giocato con diverse assenze. Oltre a quella annunciata da tempo di Victor Osimhen, a causa di un nuovo infortunio muscolare che rischia di fargli concludere in anticipo la sua esperienza partenopea, pochi minuti prima del calcio d’inizio il Napoli ha annunciato anche il forfait forzato di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è stato costretto a stare fermo a causa di una gastroenterite acuta.

Nella giornata di oggi, il “Corriere del Mezzogiorno” ha posto alcuni dubbi riguardo alle condizioni del capitano azzurro, facendo intendere che Di Lorenzo avesse saltato il match a causa delle pressioni delle ultime settimane e di un possibile addio in estate.

Di Lorenzo assente contro la Fiorentina, il capitano sbotta dopo le critiche

Quando tutti erano pronti a vedere per l’ennesima volta in questa stagione il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo sgasare sulla fascia destra, è arrivato il comunicato del club che annunciava il forfait forzato.

Nella giornata di oggi, il “Corriere del Mezzogiorno” ha analizzato la situazione del Napoli e ha posto alcuni dubbi riguardo le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il noto quotidiano, infatti, Di Lorenzo non sarebbe stato affetto da alcuna gastroenterite, ma semplicemente sarebbe stato sopraffatto dalle pressioni delle ultime settimane e il suo forfait sarebbe stato da imputare ad un possibile addio in estate.

Giovanni Di Lorenzo, però, ha voluto smentire queste accuse e in una storia Instagram ha sbottato contro il noto quotidiano.

Dopo aver pubblicato il trafiletto dell’articolo leggibile sul “Corriere del Mezzogiorno“, ha scritto: “Che vergogna, squallidi“. Poche parole, ma il messaggio è arrivato molto bene al quotidiano e ai tifosi azzurri.

Di Lorenzo, infatti, ci ha sempre messo la faccia in una stagione complicata. Da vero capitano ha sempre presenziato davanti alle telecamere e ai colloqui con la tifoseria dopo alcune brutte sconfitte come accaduto ad Empoli. Per lui, quindi, questo è stato un attacco frontale, gratuito e che non rispetta l’uomo che è Giovanni Di Lorenzo.