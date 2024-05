Serie A, Conference League più lontana per il Napoli: c’è un solo modo per qualificarsi

Conference League sempre più lontana per il Napoli: c’è solo un’unica combinazione per la qualificazione in Europa.

Francesco Calzona lascerà Napoli a fine stagione e centrare la qualificazione in Europa potrebbe essere un modo ideale per concludere un lavoro condizionato da quanto fatto precedentemente da Rudi Garcìa prima e Walter Mazzarri dopo. Gli azzurri sono attualmente noni in campionato e, ad oggi, c’è soltanto una combinazione disponibile ad Aurelio De Laurentiis per vedere il suo club in Europa per il quindicesimo anno consecutivo.

Il pareggio di ieri sera, per 2-2 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, tra i papabili nomi per la panchina del Napoli, ha inchiodato per l’ennesima vota gli azzurri che rischiano di scivolare al decimo posto in classifica. Uno scenario che certificherebbe ancora una volta l’enorme fatica che il Napoli ha dovuto sopportare nell’arco dell’attuale annata calcistica. In caso di vittoria del Torino contro il Milan, ormai sicuro del secondo posto, in programma stasera alle 20:45 nel capoluogo piemontese, potrebbe esserci il sorpasso.

Per la qualificazione alla Conference League c’è la possibilità soltanto dell’ottavo posto e, di conseguenza, non basterebbe vedere la Fiorentina vincere la coppa europea. Pertanto c’è solo una sola combinazione per vedere la società di De Laurentiis ancora una volta in Europa.

C’è un solo modo per qualificarsi in Conference League: ecco l’unica combinazione

L’unico modo per vedere il Napoli per la prima volta nella sua storia in Conference League è legato agli ultimi risultati non della squadra campana ma della Fiorentina. Il pareggio di Kvara di ieri sera contro la Viola, a seguito di una punizione a dir poco strepitosa, ha regalato l’ultima e disperata chance di qualificazione agli azzurri.

La squadra di Vincenzo Italiano, impegnata il 29 maggio ad Atene per disputare la finale di Conference League contro l’Olympiakos, la seconda consecutiva dopo la sconfitta per 2-1 contro il West Ham l’anno scorso, dovrà affrontare due trasferte molto impegnative contro Cagliari ed Atalanta, recupero del 17 marzo. Da queste partite dipenderà il destino del Napoli, che dal canto suo dovrà vincere la partita contro il Lecce.

Infatti, soltanto un doppio esito negativo delle due sfide e la vittoria contro il Lecce da parte della squadra di Francesco Calzona, Torino permettendo, porterebbe il Napoli a rappresentare l’Italia in Conference League. In questo caso sarebbero otto le squadre in Europa. Nel caso in cui, invece, la Fiorentina arrivasse nona ma vincesse la Conference League, le squadre italiane in Europa diventerebbero nove. Servirà, in ogni caso, l’ottavo posto per la squadra di Calzona, indipendentemente dall’esito della finale di Conference League che vedrà impegnati i Viola di Italiano.