Tuttosport – Napoli ancora con Gattuso. Poi ADL potrebbe ritrovare Sarri

Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League contro il Granada ma nonostante ciò Gattuso resterà ancora sulla panchina azzurra. La squadra ha dato una risposta positiva nella partita di ieri, dimostrando comunque di continuare ad essere al fianco del tecnico calabrese. Sentite cosa dice Tuttosport in merito alla posizione di Gattuso:

“Con molta probabilità il Napoli chiuderà la stagione con Rino Gattuso in panchina, pensando alla rivoluzione la prossima stagione. Una rivoluzione che saprà di restaurazione in quanto Aurelio De Laurentiis potrebbe indirizzarsi verso Maurizio Sarri, autore di tre indimenticabili annate tra 2015 e 2018, prima di trasferirsi al Chelsea e quindi alla Juventus. Il tecnico si era legato al club bianconero fino al 2021, con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2 milioni e mezzo“.