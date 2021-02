RAI – De Laurentiis rivorrebbe Sarri: il tecnico ha posto tre condizioni per tornare al Napoli! I dettagli

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dando interessanti aggiornamenti sul futuro della squadra azzurra. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli contro il Granada gioca con la difesa a tre perché non c’è un terzino sinistro che possa far rifiatare Mario Rui. Non ci giriamo intorno, Ghoulam non è pronto. Maksimovic e Rrahmani hanno giocato spesso nella difesa a tre in passato, Koulibaly è fuoriclasse e non ha problemi, inoltre è bravo a sganciarsi in avanti. Sugli esterni ci saranno Di Lorenzo ed Elmas, in mezzo al campo Bakayoko e Fabian Ruiz. In avanti Zielinski e Insigne agiranno dietro al falso nueve Politano. Dunque il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1.

Sarri? Ha lasciato un ricordo indelebile in De Laurentiis, il presidente pensa ad un suo ipotetico ritorno. Sarri direbbe sì al Napoli, ma solo a tre condizioni: la prima condizione è essere chiari con la piazza su ambizioni e possibilità, per Sarri non sarebbe un problema ripartire da zero e con una squadra meno qualitativa. La seconda condizione è economica, Sarri sa che non può portare a casa lo stipendio che guadagna alla Juventus, ma nemmeno quanto percepiva al Napoli anni fa. La terza condizione è la conferma del d.s. Giuntoli e del suo braccio destro Pompilio.

Sarri resterà fermo fino a giugno e dirà di no a tutti. Avrebbe detto di sì solo al Chelsea, e dopo l’esonero di Lampard c’era stata possibilità. È stato Abramovich a dire di no. Tra l’altro Sarri tornerebbe a Napoli anche per un altro motivo: la moglie e il figlio ogni giorno chiedono a Maurizio di tornare a Napoli.

Prossimo allenatore? De Laurentiis preferisce un tecnico che giochi a quattro in difesa e con una impronta offensiva. I rapporti con Sarri si sono stemperati. De Laurentiis sogna di regalare ai tifosi una squadra che giochi bene come il Napoli di quegli anni.

Prossimo direttore sportivo? Non c’è stato un colloquio con Petrachi, ma che sia un d.s. che piace è vero. Al Torino Petrachi ha preso Glik a 2 milioni e l’ha rivenduto a 15 al Monaco. Alla Roma ha preso Villar per 4 milioni. Sempre al Torino stava per arrivare Lautaro Martinez, poi tutto saltò a causa delle commissioni. Ricordiamo anche Darmian acquistato a 2 milioni e venduto a 23 milioni al Manchester United. Il problema, semmai, è che è un d.s. che vuole incidere e prendere decisioni in prima persona”.