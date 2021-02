Il Mattino – Ds Napoli, Giuntoli può lasciare: si avvicina Petrachi

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti la figura del direttore sportivo. L’edizione online de Il Mattino ha proposto un focus sulla figura del ds del Napoli: Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano il rapporto tra il presidente De Laurentiis e Giuntoli è ai minimi termini a causa dei risultati della squadra. Sotto accusa ci sarebbero alcune operazioni sbagliate di mercato mentre filtrano i nomi dei possibili successori.

Il ds del Napoli pochi giorni fa ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo: “Ho la fiducia della proprietà ed ho un contratto per altri tre anni“. Dunque Giuntoli sembra intenzionato a non lasciare la sua posizione e rispettare il contratto in essere con il Napoli. Nel frattempo però circolano nuovi nomi in orbita Napoli, tra questi c’è quello dell’ex Roma e Torino: Gianluca Petrachi.

L’ex ds di Roma e Torino, è conosciuto nell’ambiente per la sua competenza e sarebbe un ottimo profilo per l’anno prossimo. Nel mentre, il patron De Laurentiis pensa a Benitez che dal suo canto preferirebbe continuare ad allenare. Se a fine anno andasse via Giuntoli, chi guiderà l’area tecnica del futuro?