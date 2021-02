RAI – Petrachi è un profilo che piace al Napoli come direttore sportivo: i dettagli

Il collega RAI ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal per parlare a proposito di diversi temi e di quello che potrebbe essere il nuovo ds del Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Prossimo direttore sportivo? Non c’è stato un colloquio con Petrachi, ma che sia un d.s. che piace è vero. Al Torino Petrachi ha preso Glik a 2 milioni e l’ha rivenduto a 15 al Monaco. Alla Roma ha preso Villar per 4 milioni. Sempre al Torino stava per arrivare Lautaro Martinez, poi tutto saltò a causa delle commissioni. Ricordiamo anche Darmian acquistato a 2 milioni e venduto a 23 milioni al Manchester United. Il problema, semmai, è che è un d.s. che vuole incidere e prendere decisioni in prima persona”.