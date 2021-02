PAGELLE ATALANTA NAPOLI – Si è appena concluso il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli. Sonora sconfitta per gli uomini di Gattuso che si arrendono con il risultato di 4-2 (Zapata, Zielinski, Gosens, Muriel, aut. Gosens, Romero). Azzurri che perdono ancora una volta e non riescono a riscattare la brutta sconfitta patita in Europa League contro il Granada.

PAGELLE ATALANTA NAPOLI

Meret 6: incolpevole sulle due reti dell’Atalanta, si fa vedere con qualche bell’intervento su Muriel e Zapata.

Di Lorenzo 4: non si vede mai in fase offensiva e non è preciso in copertura in particolare in occasione del secondo gol, dove si perde completamente Gosens, prestazione da incubo per il terzino ex Empoli.

Rrahmani 4,5: si va sovrastare completamente dalla coppia d’attacco colombiana, lontano parente del difensore visto contro la Juventus.

Maksimovic 4,5: prestazione gravemente insufficiente per il serbo. Dal 78º Koulibaly S.V.

Mario Rui 4,5: Zapata va spesso a giocare dalle sue parti ed il portoghese non riesce mai ad arginarlo, il gol del vantaggio è sulla sua coscienza. Dal 78º Ghoulam S.V.

Fabian Ruiz 5: prestazione mediocre dell’ex Betis, ma paragonata al suo compagno di reparto è oro colato, il che è tutto dire.

Bakayoko 4: completamente annichilito dal ritmo dell’Atalanta, inefficace in fase di copertura e macchinoso in fase di impostazione.

Zielinski 6,5: prestazione incolore fino allo splendido gol del momentaneo 1-1, che gli vale la sufficienza abbondante.

Politano 6,5: i due gol del Napoli nascono da due sue invenzioni, solita prestazione convincente per l’esterno azzurro.

Osimhen 4,5: è un fantasma per 90 minuti, non riesce a farsi vedere tra le maglie della difesa atalantina.

Elmas 4,5: primo tempo horror per il macedone, che sembra un pesce fuor d’acqua largo a sinistra. Dal 53º Insigne 5: dovrebbe cambiare il match, ma non riesce a dare alcuna impronta alla gara.