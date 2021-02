HIGHLIGHTS GRANADA NAPOLI – Il Napoli ha affrontato gli spagnoli del Granada per il match di andata valido per i sedicesimi di finale di Europa League. La partita di ritorno si giocherà giovedì 25 febbraio allo stadio Maradona di Napoli.

Difficile fare presagi in quanto le due squadre non si sono mai affrontate in un faccia a faccia. A parlare, però, è il rendimento dei due club nelle ultime partite disputate. Il Napoli proviene da un cammino alquanto altalenante, complice di un momento difficile per la squadra e l’ambiente. La recente vittoria con la Juventus sembra aver aperto uno spiraglio per gli uomini di Gattuso. Sarà loro il compito di prolungare i risultati positivi conquistando la vittoria a Granada. La situazione per gli spagnoli è più complicata, provengono da una sconfitta in casa contro l’Atletico Madrid e un’unica vittoria nelle ultime cinque partite. I punti conquistati sono rispettivamente sette per gli azzurri, cinque per gli spagnoli.

Formazioni Granada Napoli

GRANADA (4-1-4-1): Silva; Vallejo, Perez, Duarte, Neva; Montoro; Soro, Herrera, Milla, Kenedy; Soldado

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko, Elmas; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Dove vedere il match in tv e streaming

La sfida di Europa League valida per i sedicesimi di finale tra Granada e Napoli andrà in scena giovedì, 18 febbraio, al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada alle ore 21:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Ottime notizie per i tifosi azzurri, che potranno godersi la visione della partita senza alcun abbonamento. Il match sarà infatti trasmesso in chiaro sul canale TV8! La partita inoltre sarà visibile anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

In alternativa, il match sarà fruibile in streaming su Now Tv o Sky Go scaricando le rispettive applicazioni.