PAGELLE NAPOLI JUVE – È appena finito il match tra Napoli e Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. La partita è terminata con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Azzurri che tirano un grandissimo sospiro di sollievo dopo questa grandissima impresa contro i bianconeri. Napoli che con test vittoria torna a correre e si rilancia in campionato dopo l’eliminazione in Coppa Italia subita contro l’Atalanta.

LE PAGELLE DEL MATCH

Meret 8: Non doveva neppure giocare, ma con l’infortunio di Ospina è lui a difendere i pali azzurri. Poco da dire sulla sua partita, è il migliore in campo, prestazione mostruosa del difensore.

Di Lorenzo 6,5: Prestazione molto solida del terzino ex Empoli, poco propositivo in fase offensiva, ma super in fase di non possesso.

Maksimovic 6,5: Giganteggia al centro dell’area di rigore azzurra, pochissime sbavature e tanta concentrazione che era mancata nelle ultime uscite.

Rrahmani 7: Prestazione che non sarà dimenticata facilmente quella del difensore kosovaro, in più, oltre alla stupenda costanza difensiva, si guadagna il calcio di rigore che di fatto decide il match

Mario Rui 6,5: Molto ordinato in tutti i 90 minuti, rischia qualcosa in più nel secondo tempo, ma non commette particolari errori.

Bakayoko 4,5: La nota stonata della vittoria azzurra, con il centrocampista francese che appare lento, macchinoso e inefficace.

Zielinski 6: Prestazione sufficiente e nulla più, è ancora lontano il centrocampista polacco che ha incantato mezza Europa. Dal 65º Elmas 6: Entra nel momento in cui il Napoli deve unicamente difendere il risultato, dà il suo contributo nel portare a casa la storica vittoria.



Politano 6: Tantissima corsa, tantissima energia e tantissimo sacrificio. Quasi invisibile in fase offensiva, ma compensa con una prestazione di generosità unica. Dal 65º Fabian 6: Aiuta a dare un minimo di ritmo al Napoli nell’ultima mezz’ora di gioco, compito non facile vista l’inerzia del match.

Insigne 7,5: Il riscatto del capitano, gol dal dischetto e rete numero 100 in azzurro. Scacciati via i fantasmi del rigore del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dal 88º Lobotka S.V.

Lozano 7,5: Stoico nel finale quando ha praticamente finito ogni briciolo di energia, sintomo che per 90 minuti non ha fatto altro che correre. Una continua spina nel fianco della difesa bianconera.

Osimhen 5,5: Non riesce ad imprimere la sua firma sul match, ma se non altro mostra tanto spirito di sacrificio. Dal 75º Petagna 5,5: Non riesce a far salire la squadra nel momento di massima pressione bianconera, ma non era semplice vista la fase del match in cui è entrato.

