HIGHLIGHTS NAPOLI JUVENTUS – È terminata da pochi istanti la sfida tra Napoli e Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta in occasione della 22ª giornata di Serie A. La partita è terminata con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Azzurri che tirano un grandissimo sospiro di sollievo dopo questa grandissima impresa contro i bianconeri. Si rialzano subito gli azzurri e si rilanciano in campionato dopo l’eliminazione in Coppa Italia subita contro l’Atalanta.

Formazioni Napoli Juventus

Di seguito le scelte di Rino Gattuso ed Andrea Pirlo per il big match dello stadio Diego Armando Maradona:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Highlights Napoli Juventus, la sintesi del match

Partita con pochi spunti nella prima mezz’ora di gioco, ma è proprio al 30º che arriva il primo momento decisivo del match: sbracciata di Chiellini che colpisce Rrahmani al volto nel cuore dell’area. L’arbitro non vede l’intervento del difensore, ma dopo essere stato richiamato al VAR concede il calcio di rigore agli azzurri. Stavolta Lorenzo Insigne non sbaglia, spiazza Szczesny e gonfia la rete per il provvisorio 1-0. Secondo tempo di totale sofferenza per il Napoli, con Alex Meret super protagonista del match con una serie di grandissime parate che hanno blindato il risultato. Nel finale infortunio per Hirving Lozano, che però è costretto a restare in campo a causa dell’esaurimento degli slot per le sostituzioni da parte di Rino Gattuso. Napoli stoico che resiste sul finale ai numerosi attacchi bianconeri e porta a casa un risultato fondamentale per il proseguimento della stagione azzurra. Chissà che non sia il punto di svolta della stagione azzurra.