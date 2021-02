HIGHLIGHTS ATALANTA NAPOLI –

PAGELLE ATALANTA NAPOLI – Il Napoli di Gennaro Gattuso abbandona la Coppa Italia perdendo contro una grande Atalanta che ha spazzato via gli azzurri già nel primo tempo. Prima frazione che si è conclusa 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Zapata e Pessina.

Nel secondo tempo tutta un’altra squadra quella di Gattuso. Gli azzurri infatti accorciano subito le distanze con Lozano che regala una speranza al Napoli portando il punteggio sul 2-1. Nel finale però Matteo Pessina chiude la partita, l’Atalanta vince 3-1 e si aggiudica la finale di Coppa Italia.

In seguito all’ultima sconfitta rimediata in campionato contro il Genoa, gli azzurri torneranno in campo contro l’Atalanta per la partita di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia. Il Napoli proverà a strappare alla Dea l’accesso alla finale della competizione. Le due squadre si sono già affrontate nella gara di andata circa una settimana fa, per un risultato che ha decretato un pareggio a reti inviolate. Si deciderà tutto, dunque, nel match di ritorno.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Toloi, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

La sfida di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli andrà in scena domenica 10 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Atalanta-Napoli sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Uno. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.