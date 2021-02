DOVE VEDERE GENOA NAPOLI – Dopo il turno infrasettimanale per le semifinali di Coppa Italia, le squadre di Serie A tornano a sfidarsi in Campionato. Gli azzurri freschi del pareggio in casa contro l’Atalanta, dovranno vedersela in trasferta contro il Genoa. La partita è in programma per sabato 6 febbraio 2021 alle ore 20:45 nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Il Napoli al momento milita al quinto posto in classifica a quota 37 punti, al pari della Lazio. Nelle ultime cinque partite giocate in campionato vanta tre vittorie e due sconfitte, di cui l’ultima ha visto il successo degli azzurri ai danni del Parma. Il Genoa si trova più in basso, al 14mo posto a quota 21 punti, al pari dell’Udinese. Il rendimento dei grifoni nelle ultime cinque partite di Serie A è più altalenante ma di poco migliore rispetto a quello degli azzurri: una sconfitta, un pareggio e tre vittorie.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Genoa Napoli

La sfida tra Genoa e Napoli andrà in scena sabato 6 febbraio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Se non siete a casa, non temete, perchè il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.