PAGELLE NAPOLI ATALANTA – Napoli e Atalanta si sfidano al Maradona per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri sono i detentori del trofeo e per confermarsi dovranno superare l’ostacolo nerazzurro.

Il primo tempo tra le due squadre si chiude 0-0 con un Napoli praticamente non pervenuto. Gli azzurri non impensieriscono mai Gollini e rischiano un paio di volte di subire il gol dello svantaggio a causa di alcuni spazi lasciati alla squadra di Gasperini. Seconda frazione con ritmi più bassi del primo tempo, le due squadre in campo non si impensieriscono minimamente e il risultato finale non può che essere quello di 0-0. Pareggio senza gol che non è malvagio per gli azzurri che però dovranno andare a Bergamo in cerca di una rete fuori casa che varrebbe doppio.

GLI HIGHLIGHTS:

https://www.youtube.com/watch?v=FWemEa7ABEE

HIGHLIGHTS NAPOLI ATALANTA

Dove vedere Napoli Atalanta

La sfida tra Napoli e Atalanta andrà in scena domenica 3 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Atalanta sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Uno. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

Formazioni Napoli Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.