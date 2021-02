FORMAZIONI GENOA NAPOLI – Il Napoli affronterà il Genoa in occasione della 21ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa, sabato 6 febbraio 2021 alle ore 20:45.

Il Napoli è reduce da un pareggio nella partita di andata contro l’Atalanta valida per le semifinali di Coppa Italia e una vittoria in Serie A contro il Parma. Nonostante i risultati positivi, però, l’aria intorno all’ambiente azzurro è molto pesante. Una vittoria potrebbe contribuire a scacciare parte della negatività che circonda la squadra e contribuire al prolungamento dei risultati positivi e dunque continuità, da tempo cercata. Da non sottovalutare il Genoa, che nelle ultime giornate è stata artefice di una prepotente risalita nella classifica di Serie A e che vanta di un rendimento di poco superiore ai partenopei: 10 punti rispetto ai 9 degli azzurri nelle ultime cinque partite di campionato.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Ballardini molto probabilmente utilizzerà l’11 titolare proposto nelle ultime giornate, grazie al quale il Genoa è riuscito a scalare qualche posto in classifica. Spazio a Luca Pellegrini sulla sinistra al posto di Czyborra, in retroguardia sempre Masiello mentre in attacco pronta la coppia Destro-Shomurodov.

Molto più complicate da prevedere le scelte di Gattuso che potrebbe insistere sul 3-4-3 proposto con l’Atalanta oppure tornare al 4-3-3, con qualche possibilità per il 4-2-3-1. Mario Rui e Petagna che sono stati a riposo contro l’Atalanta in Coppa Italia sono candidati a partire dal 1′. Da valutare le condizioni di Demme e Insigne, che sono usciti abbastanza malconci dalla scorsa partita. Dunque pronti Bakayoko e Politano

Formazioni Genoa Napoli

Di seguito le probabili formazioni del match delle 20:45 al Ferraris:

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.