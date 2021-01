FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA – Il Napoli affronterà la Fiorentina in occasione della 18ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, domenica 17 gennaio 2021 alle ore 12:30.

Gli azzurri provengono da una vittoria in campionato contro l’Udinese, raggiunta quasi allo scadere dei minuti di gioco, e un altro risultato positivo rimediato in Coppa Italia contro l’Empoli. Gli azzurri hanno il dovere di ribaltare la scia di risultati altalenanti conquistati in campionato e provare a guadagnare altri tre punti, con la speranza di avvicinarsi sempre più alla vetta della classifica. La Fiorentina al momento è posizionata a metà classifica, ma se si considerano le ultime cinque partite giocate essa vanta un rendimento superiore a quello degli azzurri, anche se di poco, e pertanto non va assolutamente sottovalutata.

Formazioni Napoli Fiorentina

Dopo un lungo periodo di emergenze in casa Napoli, Gattuso dovrebbe tirare un sospiro di sollievo. Dovrebbe infatti tornare Koulibaly in difesa, dopo il recupero dall’infortunio muscolare. In attacco, tuttavia, il mister dovrà fare i conti con alcune scelte obbligate. A meno di colpi di sorpresa Gattuso dovrebbe schierare Petagna in attacco come unica punta supportato da Insigne, Zielinski e Lozano. Ci sono buone possibilità anche per il rientro in campo di Mertens, che avrebbe potuto giocare qualche minuto già contro l’Empoli, ma il suo ritorno è stato poi posticipato al match successivo contro i viola. Il belga potrebbe subentrare a partita in corso. Tra i non disponibili Malcuit, non convocato, Manolas (causa infortunio muscolare) e Osimhen per la perdurata positività al Covid. Di Lorenzo non potrà essere impiegato causa squalifica.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.