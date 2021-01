DOVE VEDERE NAPOLI FIORENTINA – La Serie A torna a scaldare i motori dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Le squadre della massima serie italiana torneranno in campo nel fine settimana per la 18^ giornata di Campionato. Gli azzurri dopo aver conquistato una vittoria sofferta contro l’Udinese e altri tre punti contro l’Empoli in Coppa Italia, dovranno vedersela contro la Fiorentina. La partita si giocherà domenica 17 gennaio 2021. Calcio d’inizio previsto alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il Napoli al momento milita al 6° posto in classifica a quota 31 punti, al pari dell’Atalanta. Il vantaggio degli azzurri nei confronti della Juventus è stato spazzato via, al momento infatti i bianconeri si trovano al 4° posto con due punti di vantaggio, a quota 33. I partenopei stanno tenendo una prestazione alquanto discontinua, basti pensare che nelle ultime partite la squadra di Gattuso ha totalizzato due sconfitte, un pareggio e due vittorie. La Fiorentina si trova invece al 12° posto in classifica a quota 18 punti. Paradossalmente il rendimento dei viola nelle ultime cinque partite è migliore di quello degli azzurri: due pareggi, due vittorie e una sola sconfitta.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Napoli Fiorentina

La sfida tra Napoli e Fiorentina andrà in scena domenica 17 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 12:30. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

DOVE VEDERE NAPOLI FIORENTINA

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Se non siete a casa, non temete, perchè il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.