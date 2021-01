HIGHLIGHTS NAPOLI EMPOLI – Ottavi di Coppa Italia che vedono di scena il Napoli di Gattuso e l’Empoli di Dionisi. Gli azzurri padroni di casa vincono il match per 3-2 con le reti di Di Lorenzo, Lozano e Petagna. I partenopei affronteranno la vincitrice del match tra Roma e Spezia.

Partita ricca di emozioni da una parte e dall’altra che si sblocca con un’incornata di Di Lorenzo. Nel primo tempo arriva il pareggio di Bajrami con un grande destro a giro che si infila nell’angolino. Per fortuna degli azzurri però Lozano si inventa subito la rete che riporta in vantaggio il Napoli. Nella seconda frazione altro eurogol di Bajrami, giocatore che ha sfruttato al meglio il palcoscenico per farsi notare dalle altre squadre, riporta il risultato in pareggio. A 10 minuti dal termine sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Napoli mette il punto esclamativo ad una grande partita grazie al tap-in vincente di Petagna che fa 3-2.

GLI HIGHLIGHTS

Il Napoli viene da una situazione estremamente delicata in campionato, dove nonostante la vittoria rimediata all’ultimo secondo contro l’Udinese, la squadra di Gattuso non riesce al momento a convincere. Situazione alquanto diversa per l’Empoli che forte del primo posto nella classifica del campionato di Serie B, potrebbe presentarsi a Napoli con la sia formazione migliore e offrire agli azzurri una sfida alquanto ostica.

HIGHLIGHTS NAPOLI EMPOLI

Formazioni Napoli Empoli

Si prospetta un ampio turnover per Gattuso, anche e soprattutto a causa del fitto calendario di impegni, oltre che al problema degli infortuni. Meret dovrebbe essere ancora una volta a difesa dei pali; da vedere se il tecnico deciderà di puntare ancora su Rrahmani, artefice di una pessima prestazione contro l’Udinese, o se invece gli sarà preferito Di Lorenzo. Spazio a Hysaj, Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo Demme e Lobotka, mentre in attacco Fernando Llorente supportato da Politano, Elmas e Lozano. Da valutare le condizioni di Koulibaly e Mertens, convocati a Udine ma non ancora pienamente recuperati dai rispettivi infortuni.

L’Empoli sarà chiamato nella domenica successiva a sostenere l’importantissimo scontro diretto contro la Salernitana, inseguitrice in Serie B al secondo posto in classifica, ma nonostante ciò dovrebbe presentarsi per la partita contro il Napoli di Coppa Italia con la miglior formazione possibile. Mister Dionisi dovrà fare a meno degli infortunati Bandinelli e Zappella, ma ci sono buone probabilità che confermi il consueto modulo 4-3-1-2.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Llorente. All. Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi

Dove vedere Napoli Empoli

La sfida tra Napoli ed Empoli andrà in scena mercoledì 13 gennario allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 17:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, detentrice dei diritti in esclusiva della manifestazione nazionale: il match verrà trasmesso su Rai 2.