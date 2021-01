Matteo Lovato, giovane difensore del Verona, sta facendo le fortune della squadra scaligera in questa stagione di Serie A, attualmente nona in classifica contro ogni pronostico. Il tecnico Juric gli ha affidato le chiavi della difesa dopo la partenza di Kumbulla, trasferitosi alla Roma in seguito all’eccellente campionato dello scorso anno. L’altro grande protagonista di questa sorprendente annata è Mattia Zaccagni, anche lui finito nel mirino del Napoli dopo le recenti ottime prestazioni. Il giornalista della RAI Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità che entrambi i giocatori possano approdare in azzurro. Se di Zaccagni si era già ampiamente discusso nei giorni scorsi, le rivelazioni su Lovato sono invece state a dir poco esclusive.

Lovato al Napoli: si può?

Di seguito vengono riportate le dichiarazioni del giornalista della RAI Ciro Venerato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli:

“A gennaio non ci sono le condizioni economiche, ma Zaccagni piace tanto, è un obiettivo. Il Napoli cercherà di strappare una opzione morale per l’estate. Lovato piace, ma costa 25 milioni. Ci ha provato in modo forte il Milan, ma si tratta di cifre troppo importanti in questo momento. Se il Napoli vendesse un big potrebbe pensare anche a Lovato. Ciò che non si fa in 28, 29 giorni si può fare in poche ore nel calciomercato: ricordatelo sempre. Ad Udine bisognerà fare di necessità virtù, ci saranno molte assenze. Con la Fiorentina forse si rivedranno Koulibaly e Mertens, ma la squadra è incerottata e bisognerà stringere i denti”.

Matteo Lovato: la scheda tecnica

Matteo Lovato è un classe 2000 che gioca come difensore centrale: al momento da Juric è impiegato in una difesa a 3 ma può essere ovviamente utilizzato al fianco di un altro centrale. Le sue migliori caratteristiche tecniche sono emerse alla grande nella partita contro la Juventus, nella quale Lovato è riuscito a tenere a bada due giocatori del calibro di Morata e Dybala: forte fisicamente (è alto 188 cm) e già strutturato, Lovato è molto abile in marcatura e sa resistere alla grande ai corpo a corpo. Attento e preciso nonostante la giovane età, non è un caso che Juric gli abbia già affidato le chiavi della difesa dell’Hellas.

Se il club azzurro riuscirà a portarlo all’ombra del Vesuvio è tutto ancora da scoprire; certo è che la concorrenza è molto folta, con squadre come Milan, Roma ed Inter che già gli fanno la corte.