CdS – Zaccagni al Napoli, c’è la stretta di mano tra i due club: l’agente apre alla cessione per 15 milioni

A gennaio si infiamma il mercato, ma il Napoli il colpo vero sembra averlo già pronto per giugno. Come riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina, ci sarebbe intesa per Zaccagni al Napoli. Il trequartista va in scadenza nel 2022 ed è il primo nome sul taccuino di Giuntoli. L’agente Fausto Pari ha già ha aperto alla cessione vista la volontà di trasferirlo in una piazza più importante. Il quotidiano aggiunge come tra Napoli ed Hellas ci sia già una stretta di mano per 15 milioni, e squadre pronte per un’altra operazione “alla Rrahmani”.

