ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Sta per aprire i battenti il calciomercato invernale e, con esso, tutte le trattative che ne conseguono.

C’è il sentore che verranno effettuate poche trattative nel corso di questa finestra di calciomercato (così come, si ipotizza, in quella estiva) causa COVID-19 e le perdite sopravvenute per le società professionistiche.

Ultime calciomercato Napoli: contatto Milik Atletico Madrid

C’è però chi, nonostante tutto, in estate ha compiuto il colpaccio (non senza polemiche) accaparrandosi Luis Suarez (dopo una telenovelas a tinte bianconere) che ha permesso l’approdo a Torino di Alvaro Morata, proveniente proprio dai colchoneros.

L’arrivo del pistolero alla corte di Diego Simeone, ha lasciato poca scelta lì davanti: l’uruguagio si mette, sempre. E così, la vittima sacrificale diviene Diego Costa il quale, in giornata, ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto per motivi familiari.

Come riportato da AS, quotidiano spagnolo che si occupa di eventi sportivi, l’Atletico Madrid, dopo la richiesta del bomber spagnolo ex Chelsea comincia a muoversi sul mercato.

Il nome caldo è quello di Arkadiusz Milik, arrivato all’ombra del Vesuvio sotto la gestione di Maurizio Sarri (per sopperire alla cessione di Gonzalo Higuain) che, per una serie di sfortunati eventi (in Nazionale e contro la SPAL a Ferrara), perderà il bomber polacco per ben due volte dopo la rottura dei crociati.

Arkadiusz Milik

Nonostante ciò, il Napoli ha atteso il rientro di Milik il quale ha potuto dimostrare, in maglia partenopea, le sue doti solo nella prima stagione con Carlo Ancelotti dove ha siglato 20 reti in stagione diventando il capocannoniere della squadra. Nella scorsa stagione, si ricordano soltanto le sue ultime uscite da non pervenuto e separato in casa sul rettangolo verde.

Il numero 99 partenopeo è ora, in scadenza col Napoli e fuori rosa: potrebbe attendere la chiusura dei battenti del calciomercato, nel mese di febbraio, per scegliere la squadra nella quale approdare senza vincoli e tra queste, oltre la Juventus e l’Inter in Serie A ed il Tottenham di Josè Mourinho in Premier League, si aggiunge l’Atletico Madrid.