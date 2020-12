Caso Suarez, il giocatore dell’Atletico confessa: aveva ricevuto le domande in anticipo!

Secondo quanto riportato dal “Corriere dell’Umbria“, nella mattinata di ieri l’attaccante avrebbe avuto personalmente un colloquio con i magistrati di Perugia, nel corso del quale l’ex Barcellona avrebbe ammesso di aver ricevuto le domande dell’esame in anticipo.

Ma non è tutto. Il giocatore, inoltre, avrebbe rivelato di aver siglato un preliminare di contratto con i bianconeri tra il 28 e il 29 agosto, per poi ricevere attorno al 14 settembre una telefonata da Fabio Paratici, che avrebbe dichiarato che il suo trasferimento a Torino non sarebbe più andato in porto.

A proposito della vicenda, il collega Paolo Ziliani de “Il Fatto Quotidiano“, tramite il proprio account Twitter, ha commentato le novità legate al caso Juve-Suarez rivolgendosi direttamente alla FIGC. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cara FIGC, i giornali pubblicano i particolari della confessione di Suarez e le sue risposte alla “cocummella” date all’esame, ma a Perugia dicono che tu non hai nemmeno chiesto le carte dell’inchiesta. Per favore, puoi farlo?”.