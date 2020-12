Inondazione a Napoli, il mare entra nei ristoranti sul lungomare: chalet distrutti (VIDEO)

Allagato il lungomare di Napoli, dove una vera e propria inondazione si sta abbattendo in questi minuti sul capoluogo campano. Il maltempo ha portato a delle vere e proprie mareggiate, che hanno allagato via Caracciolo travolgendo anche le automobili di passaggio.

Inondazione a Napoli, distrutti i gazebo degli chalet

Danni enormi anche ai ristoranti della zona: distrutti i gazebo. L’acqua ha invaso ogni cosa, danneggiando anche i parapetti dei marciapiedi nel tratto che dalla vicina piazza della Vittoria va alla vicina sede universitaria. Ma in generale è l’intero Lungomare ad essere stato invaso dalle onde.

Nubifragio a Napoli, chiuse le strade del lungomare

Le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto. La Polizia ha chiuso via Partenope proprio all’altezza di piazza della Vittoria, deviando le automobili che si trovavano sulla Riviera di Chiaia lungo Corso Vittorio Emanuele e la tangenziale di Napoli per raggiungere il centro.

Difficile prospettare una imminente riapertura di via Partenope: domani mattina sarà valutata la situazione per la riapertura al traffico. Prima infatti dovranno essere contati i danni e bisognerà anche togliere i detriti portati dalle onde, che hanno saltato scogli e parapetti invadendo la carreggiata del lungomare.

Inondazione a Napoli: il mare invade l’interno dei ristoranti

Un duro colpo anche per i ristoranti, già colpiti dalla pandemia da Coronavirus e che ora, oltre alla chiusura forzata e che dura già da diverse settimane, dovranno fare i conti anche con i danni riportati dal maltempo. Risultano distrutti i gazebo esterni ai locali in Via Caracciolo, con i ristoratori enormemente amareggiati. Il Comune di Napoli, intanto, avverte la cittadinanza di evitare il transito in zona, optando invece per le altre strade. Il maltempo, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, si protrarrà fino a domani alle ore 18.

ECCO IL VIDEO: