Maltempo a Napoli, mareggiata sul lungomare: danni ai ristoranti (VIDEO)

Sul lungomare di Napoli in questi minuti è in corso una violentissima mareggiata causata dal maltempo che ha colpito il capoluogo campano. I video che stanno circolando in rete testimoniano come la zona di Via Partenope sia stata particolarmente colpita.

Maltempo a Napoli, mareggiata sul lungomare

La situazione sta preoccupando coloro che abitano nei pressi del lungomare. Si attendono ulteriori novità per capire se l’acqua potrà raggiungere anche le varie abitazioni. Allarmati anche i proprietari dei vari ristoranti e locali situati in Via Partenope a Napoli, con danni che già si registrano ad alcune strutture con teloni spezzati.

Secondo quanto riporta la Protezione Civile, il maltempo rimarrà su Napoli fino alle 18:00 di domani. Proprio per questo motivo, è stato emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo.

ECCO IL VIDEO