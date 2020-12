CorrSport – Via libera di De Laurentiis a Giuntoli per portare un terzino sinistro a Napoli: uno tra Junior Firpo ed Emerson gli indiziati principali

Da un po’ di tempo a questa parte il Napoli sembra avere dei grossi limiti sull’out di sinistra, in difesa. Così gli azzurri vorrebbero correre ai riparti già nella prossima e imminente finestra di calciomercato. Aurelio De Laurentiis avrebbe anche dato già il via libera a Cristiano Giuntoli per trattare l’arrivo di un nuovo terzino sinistro, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Junior Firpo ed Emerson Palmieri restano gli indiziati principali. Uno di loro, dunque, potrebbe presto approdare alla corte di Gattuso, probabilmente in prestito, considerando gli elevati prezzi dei cartellini e gli ingaggi.

