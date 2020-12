Importanti novità circa il rinnovo del contratto di Gennaro Gattuso con il Napoli calcio. Secondo quanto riportato sulla versione online della Gazzetta dello Sport, l’accordo tra il tecnico e la società non è stato ancora raggiunto e bisognerà ancora limare alcune differenze. Ecco quanto evidenziato:

LEGGI ANCHE: DALLA SPAGNA – L’Atletico Madrid ci prova: interesse per Fabian Ruiz del Napoli

Notizie calcio Napoli, distanza per il rinnovo di Gattuso

“La questione riguarda alcuni dettagli relativi ai diritti d’immagine e ai bonus che dovranno essere inseriti nelle nuova scrittura e che non saranno secondari considerato che i legali dell’allenatore hanno rispedito al mittente la bozza preparata dagli avvocati del presidente. Di base, l’accordo non dovrebbe essere messo in discussione, come la permanenza di Gattuso. Prima di ogni altra cosa, Gattuso vuole che venga rinnovato il contratto ai suoi collaboratori, dopodiché apporrà la propria firma sul nuovo accordo

Il rinnovo avrà la durata di altri due anni, fino al 2023 e all’allenatore verrà riconosciuto un adeguamento economico che porterà il suo stipendio dagli attuali 1,5 milioni a 2 a stagione. E per la parte economica si stanno rivedendo anche quei bonus che faranno parte del nuovo contratto. Tra questi ce n’è uno importante, che riguarda la conquista dello scudetto e che dovrebbe aggirarsi intorno al mezzo milione di euro. Così come è contemplato pure un riconoscimento per l’eventuale ritorno in Champions League. Dunque, la parte grossa del nuovo accordo è stata già redatta, e con l’inizio del nuovo anno dovrebbero essere sistemate anche le varie situazioni in sospeso”.