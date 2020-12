Le ultimissime notizie relative al Napoli sono inevitabilmente legate al calciomercato. A breve la sessione invernale sarà ufficialmente aperta (dal 4 gennaio, ndr) e tutti i club si stanno guardando intorno per capire come operare.

Ultimissime notizie Napoli, l’Atletico Madrid vuole Fabian Ruiz

Per quanto riguarda il Napoli il mercato sarà legato in particolare al nome di Fabian Ruiz. Il talento spagnolo gode di enorme stima in patria, tanto da essere considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, non solo Real Madrid e Barcellona, ma anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sull’andaluso ex Betis Siviglia.

Il calciatore, comunque, difficilmente lascerà Napoli a gennaio. Molto probabile, invece, un addio al termine della stagione. De Laurentiis attende proposta da almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.