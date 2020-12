Calciomercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del mercato del Napoli, dell’intreccio tra gli azzurri e l’Inter per quanto riguarda Eriksen-Milik, ma secondo lui non ci sarà nessuna operazione di questo tipo. Infine, argomento Emerson Palmieri, diviso tra i partenopei e i lombardi e il probabile addio di Hysaj e Maksimovic.

“Scambio Eriksen-Milik? È fantacalcio. Non sta in piedi per motivi pratici: l’Inter lo prenderebbe volentieri come riserva di Lautaro, ma il polacco chiede troppo, ovvero 4,5 milioni d’ingaggio e De Laurentiis chiede 18 milioni per prenderne 15. Eriksen non ha un ingaggio da Napoli e l’Inter non vuole regalarlo. Infatti, il suo agente è volato in Premier League per sondare lì il terreno.

Gomez? A Napoli lo escludo. L’Inter è una possibilità. Calhanoglu? Cifre alte per il Napoli.

Emerson Palmieri più a Milano o Napoli? 50 e 50. Non è fantacalcio questo, ma è una cosa reale. L’Inter ad aprile chiuse l’accordo verbale con il Chelsea, la stessa cosa la fece con Tonali e il Brescia. Per motivi economici, a metà maggio, Zhang cambiò il budget per il mercato e così la società nerazzurra chiamò i rispettivi procuratori e disse che gli accordi presi prima non erano più validi.

Milik in Inghilterra? Le condizioni economiche che chiede Milik sono troppe per qualsiasi club italiano. La Fiorentina e la Roma possono essere interessate già a gennaio, ma a queste cifre scappano. L’Atletico Madrid cerca attaccanti, ma non spenderà questa cifra per prendere un vice Suarez. Sia Milik che il Napoli dovranno rivedere le richieste.

Hysaj-Maksimovic? Si va verso un addio a giugno. Perché Hysaj gioca e Milik no? Hysaj voleva rinnovare con il Napoli, ma non è stato trovato l’accordo. Mentre, su Milik c’è stata la Juve, il Napoli non ha gradito. Atteggiamenti diversi, poco bello di Milik dopo quello che ha fatto il Napoli soprattutto durante gli infortuni”.