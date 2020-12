Inter-Napoli tra campo e mercato: destino incrociato per Milik ed Eriksen, in uscita a gennaio

Inter-Napoli, in programma per stasera al San Siro, è un test importante per le compagini impegnate e chi ne uscirà vittoriosa dimostrerà maggiore maturità. É anche la sfida dei separati in casa, Milik ed Eriksen, arrivati per motivi diversi ma giunti al termine delle rispettive nello stesso modo.

Secondo quanto scrive Il Mattino:

“Il danese è arrivato un anno fa dal Tottenham ed è stato pagato 27 milioni di euro. É arrivato con il compito preciso di accendere la luce alle spalle dell’intoccabile coppia di attacco formata da Lukaku e Lautaro. Milik invece è arrivato a Napoli nel 2016 con l’arduo compito di sostituire Higuain e nel tempo nonostante la sfortuna degli infortuni, si è espresso bene ed è riuscito ad incidere un minimo. Al contrario, Eriksen non ha mai inciso nella squadra di Conte. La situazione contrattuale di Milik complica le cose, il polacco è in scadenza nel 2021 e potrebbe già accordarsi dal mese prossimo con un’altra squadra. Chissà che questa non potrebbe essere proprio l’Inter che da tempo considera il polacco un reale obiettivo“.