SORTEGGI EUROPA LEAGUE – La fase a gironi della UEFA Europa League si è conclusa da poche ore, ma è già il momento di pensare al sorteggio. Le squadre italiane coinvolte saranno tre: Napoli, Milan e Roma. Tutte e tre le italiane saranno teste di serie, in quanto tutte qualificate come prime nel rispettivo girone. In questo modo le italiane potranno evitare alcuni pericoli come il Tottenham o il Manchester United, in quanto anch’esse saranno teste di serie all’interno dell’urna. Non per questo però, bisogna pensare che sarà un sorteggio semplice.

SORTEGGI SEDICESIMI DI FINALE, TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Benvenuti al Live dei sorteggi di Europa League:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Antwerp-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-GNK Dinamo

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi-Shakhtar

Lille-Ajax

Olympiacos-PSV



Le date dei sedicesimi di Europa League

Alle ore 13 del 14 dicembre 2020, andrà in scena a Nyon il sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Si attenderà quindi la conclusione del sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League prima di procedere. I sedicesimi di Europa League si giocheranno 18 e 25 febbraio.

Sorteggi Europa League dove vedere

I sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League e per i sedicesimi di Europa League saranno trasmessi in diretta su Sky. Tali sorteggi saranno visibili ovviamente anche sull’app SkyGo ed inoltre saranno visibili in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre.

In alternativa, per seguire in diretta i sorteggi sarà possibile far riferimento al sito ufficiale UEFA e fare affidamento alla diretta testuale che sarà presente sul nostro sito.

Le possibili avversarie per le italiane

Red Bull Salisburgo (retrocessa dalla Champions)

Olympiakos (retrocessa dalla Champions)

Krasnodar (retrocessa dalla Champions)

Dinamo Kiev (retrocessa dalla Champions)

Young Boys (no Roma)

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Braga

Lille (no Milan)

Maccabi Tel Aviv

Antwerp

Wolfsberger

Stella Rossa

Real Sociedad (no Napoli)

Sorteggi Europa League: tutte le squadre qualificate

Roma

Young Boys

Arsenal

Molde

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Rangers

Benfica

PSV Eindhoven

Granada

Napoli

Real Sociedad

Leicester

Braga

Lille

Milan

Villareal

Maccabi Tel Aviv

Antwerp

Tottenham

Dinamo Zagabria

Wolfsberger

Hoffenheim

Stella Rossa

Krasnodar (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Red Bull Salisburgo (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Shaktar Donetsk (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Olympiakos (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Ajax (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Club Brugge (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Dinamo Kiev (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Manchester United (retrocessa dalla Champions)