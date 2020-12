HIGHLIGHTS NAPOLI REAL SOCIEDAD – Dopo la vittoria roboante di Crotone, gli azzurri hanno nel mirino il passaggio del turno in Europa League. Per farlo però dovranno battere o pareggiare con la Real Sociedad. Gli azzurri in realtà potrebbero passare il turno anche con una sconfitta, se nell’altra sfida del girone tra Rijeka e AZ Alkmaar, gli olandesi non dovessero vincere. Per la prima volta nella storia il Napoli è sceso ufficialmente in campo allo Stadio Diego Armando Maradona.

LEGGI ANCHE: Crotone-Napoli 0-4 (31′ Insigne, 58′ Lozano, 76′ Demme, 91′ Petagna)

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso. REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino; Portu, Januzaj, Zubimendi; Willian José. All. Alguacil

LA SINTESI DEL MATCH, IL PRIMO TEMPO

Pronti via ed è subito brivido per gli azzurri, con la Real Sociedad che impegna subito David Ospina. Approccio al match un po’ morbido da parte degli azzurri, con un po’ di giocate superficiali nei primi minuti. Ancora pericolosa la Real Sociedad intorno al quarto d’ora di gioco, con Ospina che dice ancora di no alla compagine spagnola. Clamorosa occasione fallita al 18′ da Portu, che tutto solo a porta vuota non riesce a ribadire in rete il suggerimento di Willian Josè e grazia gli azzurri. Grossa occasione per il Napoli poco prima della mezz’ora di gioco, con Bakayoko che in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo non è riuscito a ribadire il pallone in rete da pochi passi. Poco dopo la mezz’ora, al 33′ è Piotr Zielinski a portare in vantaggio il Napoli. Con un fantastico tiro al volo di mezzo esterno destro ha completamente impietrito Remiro e ha siglato la rete dell’1-0 che ha consentito agli azzurri di andare negli spogliatoi da primi nel girone.

