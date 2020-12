Papu Gomez Napoli non è solo un’idea fantasiosa dei tifosi azzurri. Può davvero diventare una realtà. Di sicuro, è un’occasione di mercato per chiunque. Perché andrà via a gennaio, ha 32 anni e quindi i costi potranno essere contenuti. Ma soprattutto ha ancora tanto, anzi tantissimo, da dare. A qualsiasi squadra di Serie A e non potrebbe fare comodissimo. Alejandro Gomez, salvo sorprese, lascerà l’Atalanta.

IL LITIGIO CON GASPERINI

Gli screzi con Gasperini non sembrano riconciliabile. Tutto è nato quando, dopo il Midtjylland (gara terminata 1-1 a Bergamo), il capitano e l’allenatore dell’Atalanta hanno avuto un duro confronto. Non si sa bene la dinamica dell’evento, molti audio e molte speculazioni si sono susseguite nei giorni a venire, ma la verità non è ancora venuta a galla. Di sicuro, il rapporto s’è incrinato e anzi sembra compromesso del tutto: per Sky i margini per ricucirlo non ci sono. Dovendo sacrificarne uno, sarà il capitano, Papu Gomez, a farne le spese.

Ieri, dopo la partita con la Fiorentina in cui l’argentino è rimasto seduto 90′, le parole di Gasperini sono state emblematiche: “Non so come andrà a finire”, ha dichiarato. Gomez ha risposto postando alcune foto con il procuratore, Alejandro Naccarato, e con una storia IG questa mattina, in cui scrive: “Cari tifosi Atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

PAPU GOMEZ NAPOLI

La rottura, insomma, sembra davvero a un passo. Ma può davvero finire al Napoli? Secondo Valter De Maggio, qualcosa c’è. Un desiderio di Cristiano Giuntoli, più che altro. Nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista dichiara: “Papu Gomez e Ilicic piacciono molto a Giuntoli, anche se il Napoli oggi ha l’artiglieria pesante in attacco”. L’agente per l’Italia, Giuseppe Riso, sostiene a Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo a dicembre, è presto per parlarne”.

Si può fare? Chissà. Difficile, sia chiaro. Il Napoli è completo e non intende muoversi a gennaio se non per piazzare qualche colpo per il futuro (Zaccagni e Zappa?). Mai dire mai, però. Se l’occasione lo consentirà, un pensierino si può fare, se l’Atalanta avrà il disperato bisogno di piazzarlo. Quanto costa il Papu Gomez? Per ora le cifre restano contenute ma comunque alte: si parla di un valore in doppia cifra per il cartellino (10 milioni?) e di uno stipendio di 1.8 milioni netti. A fronte però di un contratto non lunghissimo, fino al 2022. A Gomez farebbe sicuramente piacere ritrovare Petagna, con cui ha condiviso tantissimo nell’esperienza all’Atalanta e a cui è rimasto fortemente legato. Non sarà facile, anche perché gli estimatori non mancano: c’è l’Inter come c’è il Milan.