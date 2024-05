Inter nei guai, il Napoli ne approfitta sul mercato: le cifre dell’affare

La situazione finanziaria dell’Inter pone i nerazzurri nei guai e il Napoli è pronto ad azzannare la preda: le cifre dell’affare.

Nonostante la vittoria della scudetto con ampio margine sulla seconda in classifica, non è assolutamente un buon momento in casa Inter. I nerazzurri, infatti, devono fare i conti con una situazione finanziaria che rischia di complicare le prossime stagioni.

Poche ore fa, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, il presidente Zhang ha voluto avvisare i tifosi nerazzurri della situazione a rischio dei nuovi campioni d’Italia. Zhang, infatti, sta trattenendo l’Inter attraverso dei grandi prestiti dal fondo Oaktree, ma il prossimo 20 maggio c’è la scadenza per il risarcimento.

La situazione non è delle migliori e le dirette concorrenti sono a conoscenza dei problemi finanziari dei nerazzurri e ora provano a colmare il gap per tornare a lottare per lo scudetto. Tra queste c’è anche il Napoli che fiuta l’affare.

Mercato Napoli, gli azzurri provano a beffare l’Inter

Aurelio De Laurentiis avrà un compito durissimo la prossima estate. Il patron azzurro, infatti, dovrà risollevare le sorti della squadra dopo una stagione completamente fallimentare.

De Laurentiis dovrà portare al nuovo allenatore dei rinforzi adeguati per competere in Serie A e uno di questi potrebbe essere Alessandro Buongiorno.

Il difensore del Torino piace da tempo al Napoli, ma anche l’Inter lo sta osservando attentamente. Secondo quanto affermato da Matteo Moretto ai microfoni di Football España, pare che i nerazzurri non hanno ancora fatto mosse concrete proprio a causa dei noti problemi finanziari.

Di seguito le parole di Matteo Moretto:

“Con l’Inter sta ancora elaborando il piano d’azione in difesa. Ci sono diversi giocatori che piacciono, come abbiamo detto, Alessandro Buongiorno è uno di questi. Ma non stanno facendo alcuna mossa decisiva, poiché valutano il lato economico delle cose”.

Il Napoli, dunque, è pronto a beffare i nerazzurri andando a soffiargli uno degli obiettivi di mercato che più piacciono a Marotta e Ausilio. L’arrivo di Buongiorno, inoltre, sarebbe un ulteriore indizio per l’arrivo in panchina di Antonio Conte. Il difensore del Torino, infatti, è abituato a giocare nella difesa a tre e sarebbe una delle colonne portanti nel 3-5-2 di Antonio Conte.

Le cifre dell’affare sono elevate, motivo per cui l’Inter si sta pian piano defilando. Al momento si parla di un affare da circa 35-40 milioni di euro. A gennaio il Napoli aveva provato ad affondare il colpo, ma Cairo non voleva privarsi del proprio capitano nel bel mezzo della stagione.