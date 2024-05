Stadio Napoli, il Governo aiuta De Laurentiis: ecco il piano

Continua il braccio di ferro per il nuovo stadio del Napoli e il governo è pronto ad aiutare Aurelio De Laurentiis: svelato il piano.

La stagione del Napoli sta finalmente volgendo al termine. I tifosi azzurri sono esausti dopo un’annata avara di soddisfazioni e ricca di umiliazioni e debacle. In estate Aurelio De Laurentiis sarà chiamato ad un grande lavoro, in sintonia con il ds Manna, per far risorgere il Napoli.

Sarà un’estate complicata per il patron azzurro. Oltre ad occuparsi delle questioni di campo con la scelta di un nuovo allenatore e con la consapevolezza di dover allestire una squadra competitiva, De Laurentiis dovrà occuparsi anche della questione stadio.

Nella conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi azzurri, che si terranno a Dimaro e a Castel Di Sangro, il patron azzurro ha rivelato di voler perseguire la strada del restyling del Maradona. Nella giornata di oggi sono stati svelati gli aiuti che il Governo ha promesso ad Aurelio De Laurentiis.

Restyling Maradona, svelato il piano di aiuti del Governo

La questione relativa allo stadio del Napoli è stata di stretta attualità nelle ultime settimane. Aurelio De Laurentiis aveva fatto trasparire l’intenzione di andare a costruire un nuovo impianto a Bagnoli, ma nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi ha affermato di voler procedere con il restyling del Maradona.

L’edizione odierna de “Il Mattino” ha svelato il piano di aiuti che il Governo intende presentare per completare il restyling nel minor tempo possibile e rendere il Maradona pronto per Euro2032.

Secondo quanto affermato dal noto quotidiano, pare che il Ministro Abodi sia pronto a convocare un incontro tra Governo, Comune di Napoli, eventualmente la Regione e ovviamente Aurelio De Laurentiis.

Il governo non darà risorse dirette, ma aiuterà con il credito di imposta ed altre agevolazioni fiscali. Inoltre, il governo attuerà una legge che aprirà le porte a chi investe con l’utilizzo di aree esterne ed un centro commerciale.

Il Mattino, inoltre. afferma che De Laurnetiis potrebbe anche spuntarla sulla titolarità dell’impianto qualora dovesse presentare un’offerta congrua. Il Sindaco Manfredi, infatti, ha aperto a questa ipotesi e soprattutto ha aperto all’eliminazione della pista di atletica che tanto non piace al patron azzurro. Il Sindaco di Napoli, però, chiede un progetto in tempi brevi corredato da garanzie finanziarie. Per la prima volta, inoltre, pare che anche De Laurentiis abbia fretta.