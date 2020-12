ADDIO GOMEZ – Nel corso degli ultimi giorni è stato sfatato il mito che vedeva l’Atalanta come un’isola felice. All’interno del club si è infatti verificato un battibecco interno molto acceso tra Alejandro Gomez e mister Gian Piero Gasperini. Negli scorsi giorni si sono inseguite numerose voci riguardanti la presunta lite tra Gasperini e Gomez all’interno dello spogliatoio. Oggi, è arrivata un’altra importante notizia sulla vicenda. Il fantasista argentino dell’Atalanta ha voluto provare a spiegare ai propri tifosi il suo punto di vista, seppur in maniera velata e indiretta. Il Papu ha infatti pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che recita quanto segue:

“Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perchè non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

Rottura Gasperini Gomez, cosa succederà?

Le parole del capitano nerazzurro sono abbastanza chiare, l’addio ci sarà. Resta solo da capire quando avverrà la separazione tra Gomez e la compagine bergamasca. Già nel corso della finestra di mercato estiva si era fatto vivo l’Al Nassr, club degli emirati arabi, con un’offerta particolarmente remunerativa dal punto di vista economico. Dopo questo terremoto interno, saranno sicuramente numerosi i club che busseranno alla porta di Percassi, presidente del club. Le prestazioni del Papu infatti, nonostante l’età, faranno certamente gola a molti club, in Italia e in Europa, oltre che a diversi club in “campionati minori”, pronti a ricoprire d’oro il numero dieci. La scelta sarà certamente di Gomez, essendo un calciatore che ha ancora buon mercato. Verosimilmente potrebbe evitare di restare in Serie A, proprio per non sfidare l’Atalanta, di cui è tutt’ora capitano. La scelta sarebbe dunque tra rimanere in Europa, oppure andare a “svernare” in qualche campionato minore, consolandosi a suon di milioni. Vista la sua presenza nel giro della Nazionale Albiceleste però, andare in un campionato minore potrebbe significare l’addio alla Copa America e all’eventuale Mondiale (rispettivamente nel 2021 e nel 2022).