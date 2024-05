Pioli al Napoli, ha preso una decisione “contro” il Milan: De Laurentiis spiazzato

Stefano Pioli è sempre più in orbita Napoli per sedersi sulla panchina degli azzurri nella prossima stagione: la mossa del tecnico spiazza De Laurentiis.

Solo 90 minuti separano i tifosi azzurri dalla fine di un’agonia. La stagione del Napoli, infatti, è stata una lente ed inesorabile agonia con cui tifosi azzurri hanno dovuto convivere fino alla fine.

Dopo il match contro il Lecce, che vale ancora una minima speranza di qualificazione alla prossima Conference League, sarà il tempo di programmare la prossima stagione.

Aurelio De Laurentiis ha già fatto la prima mossa. Mauro Meluso lascerà il club dopo una sola stagione e poi sarà sostituito da Giovanni Manna, andando così a togliere l’uomo dell’equilibrio in casa Juventus. Equilibrio che si è spezzato come lo si è potuto notare già negli ultimi minuti di Coppa Italia.

Il prossimo passo che De Laurentiis dovrà compiere è quello relativo al prossimo allenatore del Napoli. Le ipotesi sul tavolo sono diverse e tra queste c’è anche Stefano Pioli. Proprio a tal proposito arrivano novità importanti.

Pioli-Napoli, la mossa del tecnico sorprende De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis non vuole sbagliare la scelta dell’allenatore come accaduto la scorsa estate. In pole position al momento c’è Antonio Conte, ma il patron azzurro vuole valutare bene ogni opportunità.

Tra queste c’è anche Stefano Pioli. Il tecnico natìo di Parma è sempre più vicino all’addio con il Milan che reputa il suo ciclo ormai concluso. Per diverse settimane, l’arrivo di Pioli è sembrato quello più semplice, ma la strada potrebbe non essere così in discesa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, pare che la strada per portare Pioli al Napoli si stia complicando sempre più e non per colpa di De Laurentiis. Pioli, infatti, è legato al Milan con un contratto fino al 2025. In caso di esonero, dunque, Pioli dovrebbe trattare la rescissione consensuale con il club, ma “Il Mattino“, apre ad un’ipotesi a sorpresa.

Secondo il noto quotidiano, infatti, pare che Pioli non sia pronto a trattare la rescissione con il management del Milan. In questo caso, l’ipotesi più plausibile è che il tecnico del 19° scudetto rossonero, possa restare fermo un anno e poi liberarsi alla naturale fine del contratto con il club di via Aldo Rossi.

Una mossa inaspettata quella di Stefano Pioli che ha sorpreso anche Aurelio De Laurentiis. Con Pioli che si defila per la corsa alla panchina azzurra, i possibili sostituti di Calzona restano Conte, Gasperini e Italiano.