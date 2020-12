GOMEZ GASPERINI – Questa sera ci sarà Ajax-Atalanta, una sfida fondamentale per i nerazzurri per approdare agli ottavi di finali di Champions League. I bergamaschi, però, sono scossi da ciò che sta accadendo nello spogliatoio. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset ci sarebbe stata una grave lite tra Gasperini e Gomez, un continuo di una diatriba scoppiata dopo la gara on il Midtjylland nella quale Ilicic ha preso le parti del compagno argentino.

GOMEZ GASPERINI, LA LITE

Giampiero Gasperini e il Papu Gomez avrebbero litigato al termine del primo tempo della gara tra Atalanta e Midtjylland, in seguito alle richieste del tecnico dei nerazzurri. Sembra che Gasperini abbia chiesto a Gomez di cambiare ruolo a partita in corso e che l’argentino abbia rifiutato di spostarsi in campo. Così nella ripresa è entrato Ilici al suo posto e le ruggini di quel confronto si sono protratte per qualche giorno. Lo sloveno, tra l’altro, ha preso le parti del suo amico Gomez che, per ringraziarlo, ha postato su Instagram una carrellata di immagini con il numero 72 nerazzurro.

I due, poi, non sono stati convocati per la gara contro l’Udinese, rinviata per mal tempo.

L’INTERVENTO DELLA CURVA

L’Atalanta sta attraversando il miglior momento della sua storia facendo sognare generazioni intere. Inutile negare che è un sogno che tutti aspettavamo da sempre, raggiunto grazie all’unità d’intenti basata sulla compattezza fra squadra-mister-società-tifoseria e città intera

Abbiamo sempre chiesto serietà, rispetto ed umiltà, perché la maglia che viene indossata ha un valore enorme, che solo la storia insegna. Alti e bassi, vittorie e sconfitte, ma ciò che conta è solo il bene dell’Atalanta. I giocatori vanno e vengono, gli allenatori e i presidenti idem, l’Atalanta resta sempre. Ad oggi forse qualche equilibrio si è rotto all’interno… A noi non interessa il chi ed il come, ,a solo che la nostra maglia venga onorata, la maglia sudata sempre

Purtroppo, ad oggi, non possiamo fare il nostro sugli spalti, ma ad alta voce diciamo a chiunque mira a destabilizzare un equilibrio acquisito con sacrificio, che qui non c’è posto per gente così, grazie e arrivederci. Sia chiaro, noi facciamo i tifosi, i giocatori facciano i giocatori, e la società faccia il suo, ognuno al suo posto con rispettive responsabilità. È fondamentale in questo caso che il Presidente prenda di petto la situazione, senza delegare a terzi e ricomponga l’equilibrio nello spogliatoio. Domani contro l’Ajax un altro appuntamento per scrivere la storia, vada come vada, ma che venga affrontato con serietà, grinta e compattezza, senza che niente e nessuno possa minare la serenità per affrontare questa battaglia. Fate i bravi

GOMEZ GASPERINI, DIMISSIONI DEL TECNICO?

GOMEZ GASPERINI, RISCHIO ROTTURA!

Nelle ultime ore Gasperini avrebbe addirittura chiesto le dimissioni, non accettate dal club bergamasco, almeno in vista della gara di questa sera. Dopo la partita con l’Ajax potrebbero esserci nuovi risvolti riguardo il caso Gasperini-Gomez con il tecnico che potrebbe seriamente lasciare l’Atalanta.