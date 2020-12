RECUPERO UDINESE ATALANTA – La sfida tra Udinese e Atalanta è stata rinviata per maltempo a data da destinarsi. La gara di campionato doveva disputarsi ieri alle 15:00 ma la pioggia incessante ha impedito lo svolgimento del match alla Dacia Arena.

Calcolando gli impegni in Champions League della squadra di Giampiero Gasperini ed i turni infrasettimanali in programma prima di Natale. La partita potrebbe essere recuperata, molto probabilmente, l’anno prossimo nel mese di gennaio.

RECUPERO UDINESE ATALANTA GENNAIO 2021

La prima data disponibile per la squadra bergamasca potrebbe essere martedì 19 o mercoledì 20 gennaio 2021. Uniche possibilità al momento a meno di decisioni differenti da parte della Lega di Serie A, la ‘dea’ dovrebbe scendere in campo negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari il 13 gennaio. Il calendario degli incontri non è però stato ancora ufficializzato, non è da escludere uno slittamento dello stesso match di coppa nazionale. Nessun problema invece per l’Udinese che sono già stati eliminati in Coppa Italia nella sfida contro la Fiorentina.

Atalanta che nel suo cammino di Coppa Italia potrebbe incrociare anche il Napoli di Gattuso, questo però solo in caso di raggiungimento della semifinale. Gli azzurri e bergamaschi infatti si trovano dallo stesso lato del tabellone della coppa nazionale.

QUANDO SI RECUPERA UDINESE ATALANTA

Gara inoltre impossibile da recuperare in questa settimana dato che l’Atalanta di Gasperini scenderà in campo per l’ultimo impegno di Champions League contro gli olandesi dell’Ajax. Una partita da dentro o fuori per i bergamaschi che in caso di pareggio sarebbero qualificati agli ottavi di finale (un problema in più per il recupero del match con l’Udinese).

La data ufficiale del recupero del match tra Atalanta e Udinese quindi potrebbe anche dipendere tantissimo dalle sorti della dea in Champions League e in Coppa Italia. La prima ipotesi concreta però resta come già anticipato resta quella di gennaio 2021.