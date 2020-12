Fermata della cumana intitolata a Maradona: sabato ci sarà l’inaugurazione! Presente anche De Laurentiis

Diego Armando Maradona vivrà nei pensieri e nei cuori dei napoletani per sempre. Negli ultimi giorni, non solo il popolo, anche le istituzioni si stanno muovendo per ricordarlo e onorarlo al massimo. Dopo la proposta accettata di intitolargli lo stadio San Paolo, la Regione ha deciso di intitolare al fenomeno argentino anche una fermata della cumana.

Infatti, sabato 5 dicembre, alle ore 12, come rivela Radio Kiss Kiss Napoli, verrà inaugurata la fermata di Piazzale Tecchio della cumana, intitolata a al Pibe de Oro. Saranno presenti il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e Umberto De Gregorio, il presidente dell’Eav.