CdS scrive: “De Laurentiis avrà rimpianto Los Angeles, Angelina Jolie e Hollywood”

Amareggiato e deluso, ma non si arrende per questo. “Aurelio De Laurentiis avrà rimpianto Los Angeles, Anjelina Jolie e Hollywood” scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. E se avesse avuto un motorino sarebbe scappato via come fatto in passato, aggiunge il quotidiano. Perché al Napoli sono volate accuse pesanti e sia il presidente azzurro che la società tutta, come l’immagine stessa del club, hanno fatto una brutta figura stando alla sentenza emessa dal giudice Sandullo. Ed è proprio per questo che il Napoli non si fermerà e continuerà questa battaglia legale per farsi giustizia.

