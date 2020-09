Il Mattino – Maksimovic, l’agente in arrivo in Italia: possibile offerta dal Milan! I dettagli

Uno dei nodi da sciogliere in casa Napoli è quello relativo al futuro di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2021 e le trattative per il rinnovo, che qualche mese fa sembrava ad un passo, sono pian pian naufragate. Eppure nelle prossime ore potrebbero esserci novità.

Infatti, come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, l’agente del centrale (Fali Ramadani, ndr) è atteso in Italia. Scontato l’incontro con il Napoli con cui – oltre di Koulibaly – si parlerà del futuro del difensore serbo. Possibile che il potente procuratore possa riferire di un’imminente proposta da parte del Milan per Maksimovic, anche per provare a mettere pressione allo stesso Napoli.

Sul fronte entrate, intanto, si continua a monitorare Sokratis: difficile d’altro canto che il greco possa arrivare senza cessioni importanti, nel reparto arretrato.