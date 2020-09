Caso Suarez, il Colonello Sarri rivela: “Siamo intervenuti per non rischiare di perdere i riscontri. Juventus? Ha manifestato l’esigenza di eseguire l’esame, ma…”

Il colonnello della guardia di finanza, Selvaggio Sarri, coordinatore delle indagini sul caso Suarez e l’Università di Perugia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Come nasce l’indagine? A febbraio 2020 su una gestione riguardanti degli aspetti amministrativi poco chiari nell’Università per gli stranieri. Quest’attività si sono rese man mano più impegnative e mentre facevamo questi risconti, abbiamo beccato delle intercettazioni nell’esame di Suarez.

In realtà la Juventus ha manifestato l’esigenza di eseguire l’esame a Suarez per fargli ottenere la cittadinanza e si è messo in contatto con l’Università che gli ha dato ampia disponibilità.

L’interlocutore non ha nulla a che vedere con il mondo del calcio. Una bruttissima perdita dell’immagine del Paese, ci sono delle regole e devono far essere rispettate a tutti e per tutti.

Questa è un indagine, non ancora un caso chiuso. Le nostre impressioni, della Procura, è sicuramente una situazione da approfondire e perciò siamo intervenuti, per evitare di far perdere dei riscontri. A volte se non si interviene subito, si possono perdere dei risconti.

Intercettato Suarez? Mi limito a commentare quello che ho letto, ma sinceramente non ho avuto il piacere di ascoltarlo”.