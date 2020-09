RAI – Tre soluzioni per il centrocampo: il Napoli segue Veretout, Midtsjo e occhio a Vecino

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, il quale, ha parlato del mercato del Napoli e del probabile acquisto di un sesto centrocampista, dopo l’addio di Allan:

“Il sesto centrocampista? Se Gattuso fa il 4-2-3-1, con cinque centrocampisti la rosa può sopperire, ma con il 4-3-3 gli manca la coppia. Ci sono tre soluzioni: la prima è Veretout, legata alla cessione di Koulibaly e la volontà del calciatore. La Roma non lo vuole dare via, ma deve essere il francese a chiedere la cessione. La seconda opzione è Midtsjø, ma costa 12 milioni di euro e senza la cessione di Koulibaly, il Napoli non può permetterselo. La società campana vuole un prestito libero. Terza opzione: se arriva qualcosa nell’ultima settimana, allora lo prendo. Ad esempio Vecino, l’Inter lo sta proponendo a tutti e faccio un esempio, potrebbe essere un giocatore da ultimi giorni.