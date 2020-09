Ciro Venerato: “Koulibaly? Psg e City non si sono ancora mosse, ma c’è tempo. Llorente e Ghoulam? Lo spagnolo andrà via, l’algerino non vuole abbassarsi l’ingaggio”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha fatto il punto sul mercato azzurro, soprattutto sulla cessione di Milik alla Roma.

Ecco le sue parole:

“La Juve era già pronta stamattina per le visite mediche di Dzeko, ma Fienga ha bloccato tutto: solo dopo l’ok per Milik, Dzeko volerà verso Torino. La Juve ha già bloccato la camera alla Continassa per l’arrivo del bosniaco. Si deve vedere solo se riuscirà a fare tutto entro oggi.

Non appena da Trigoria squillerà il telefono da San Moritz, anche se questa è la prima parte delle visite mediche, con l’ok, si metterà subito in moto il meccanismo per i contratti e in giornata potrebbe arrivare l’ufficialità così da convocare entrambi i calciatori con le nuove squadre e giocare anche in questo weekend. Se ci sarà un rallentamento, si aspetteranno alcuni giorni. A Roma, Pantak e Chiavelli, hanno fatto tutto: rinnovo e prestito alla Roma con obbligo di riscatto.

Koulibaly? Non mi sbilancio perché conoscendo le dinamiche del mercato, bisogna aspettare un’altra settimana. 17 giorni alla fine del mercato sono tanti. Il Napoli il giocatore lo vuole dar via, ma alle sue condizioni. Sokratis è stato bloccato per rimpiazzarlo, non è stato liberato, non gli hanno detto ‘trovati un’altra squadra’, anzi, l’uno è legato all’altro.

De Laurentiis dice carta canta, ‘ volete Koulibaly? Fatemi un’offerta’. Vedremo se Psg e City si paleseranno e finora non l’hanno fatto: gli inglesi per i rapporti pessimi con la società partenopea e i parigini per il fair play finanziario. Leonardo potrebbe inventarsi un prestito con obbligo di riscatto come fatto con Milik alla Roma.

Ghoulam? Al momento non va. Mendes l’ha proposto al Wolverhampton, ma per ora il proprietario degli inglesi nicchia: troppe poche partite giocate in 2 anni e l’ingaggio è troppo alto. Se il Napoli non partecipa allo stipendio, l’algerino non va. Il Napoli ha chiuso per Karbownik, ma arriverà a gennaio o giugno se Ghoulam non andrà via. Se va via, Karbownik può arrivare anche il 5, deve solo ufficializzarlo.

Llorente? Entro il 5 ottobre, il fratello e il suo agente, gli troveranno un’altra squadra, all’estero o all’Italia. Sul Benevento non scommetto, mentre, un’idea può essere quella di Faggiano, ovvero il Genoa, il quale ha perso Favilli e Pinamonti. Su di lui anche una squadra di Premier di seconda fascia e una di Liga di seconda fascia.

Younes? Destinato a partire nei programmi del Napoli. Un giocatore che ha l’ultima settimana in azzurro, ha un discreto mercato all’estero e qualche telefonata al Genoa. I liguri volevano Candreva, ma quest’ultimo pensa più a Fiorentina e Sampdoria.

Da Crotone invece, mi fanno sapere che Luperto piace molto alla dirigenza calabrese, ma non arrivano conferme su Ounas.

Il sesto centrocampista? Se Gattuso fa il 4-2-3-1, con cinque centrocampisti la rosa può sopperire, ma con il 4-3-3 gli manca la coppia. Ci sono tre soluzioni: la prima è Veretout, legata alla cessione di Koulibaly e la volontà del calciatore. La Roma non lo vuole dare via, ma deve essere il francese a chiedere la cessione. La seconda opzione è Midtsjø, ma costa 12 milioni di euro e senza la cessione di Koulibaly, il Napoli non può permetterselo. La società campana vuole un prestito libero. Terza opzione: se arriva qualcosa nell’ultima settimana, allora lo prendo. Ad esempio Vecino, l’Inter lo sta proponendo a tutti e faccio un esempio, potrebbe essere un giocatore da ultimi giorni.