Repubblica: Stadi, si punta alla riapertura per il 14 ottobre. De Laurentiis ha minacciato di denunciare il CTS

Curioso retroscena quello svelato dal portale di Repubblica sulla riapertura degli stadi. Con la Juventus che si è vista negare la possibilità di riaprire lo Stadium al pubblico contro la Sampdoria, i club di Serie A sono adirati sul campionato a porte chiuse. Repubblica.it svela anche un retroscena su De Laurentiis:

RIAPERTURA STADI, LE DATE

Se ne riparla quindi verso il 10 ottobre: i club si augurano in una riapertura, seppur parziale, per il quarto turno di campionato, 13 e 14 ottobre quando è previsto il derby di Milano. La Lega di serie A sperava di avere qualche spettatore addirittura nelle ultime due giornate della passata stagione (luglio-agosto), ora ha presentato un piano dettagliato, stadio per stadio, per avere il via libera almeno al 30-40 per cento della capienza.

I presidenti sono sul piede di guerra: Aurelio De Laurentiis ha minacciato di denunciare il Cts, ma certo il suo comportamento in occasione della scorsa assemblea di Lega non giova a livello di immagine.