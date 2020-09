VIDEO SN – De Laurentiis: “Stanno falsando il campionato, siamo governati da chi non capisce nulla”. Poi bordata alle nazionali

Aurelio De Laurentiis ha parlato da Castel Di Sangro a margine della benedizione alla squadra del cardinale Sepe:

“Siamo in un immaginario collettivo di cui non si conosce il finale. Così è molto difficile avvicinarsi ad un mercato e ad un campionato che continua ad essere falsato e non per volontà nostra.

La Serie A dovrebbe dire ai signori del governo e alla Lega ‘ci fermiamo, non ci sta bene essere comandati da chi non capisce nulla’. Stabiliscono calendari sbagliati e favoriscono le nazionali. Il tifoso guarda la Champions, non tifa la sua nazionale per vederla arrivare agli europei. Uefa e Fifa dovrebbero fare un passo indietro”.

Di seguito il video:

